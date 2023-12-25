Львовские таможенники обнаружили контрабандные аккумуляторы на полмиллиона гривен
Во Львовской области на пограничном КПП с Польшей "Грушев-Будомеж" таможенники обнаружили контрабандные товары стоимостью в полмиллиона гривен. Ими оказались 48 аккумуляторных батарей для корейских автомобилей KIA и Hyundai.
Об этом сообщает Львовская таможня.
Львовские таможенники изъяли контрабандные аккумуляторы
Как сообщается, водитель грузового микроавтобуса Volkswagen возвращался из частной поездки в Польшу, и во время прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Мужчина указал, что не перевозит товары обязательного декларирования и налогообложения.
Но при осмотре микроавтобуса, таможенники обнаружили 48 аккумуляторных батарей для корейских автомобилей Kia и Hyundai. Общая стоимость контрабанды составляет полмиллиона гривен.
Таможенники задокументировали факт нарушения и составили админпротокол согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ. Товар временно изъят.
Напомним, что ранее во Львовской области поймали государственного инспектора Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Гостаможслужбы во время получения взятки.
Еще раньше таможенники Львовской области на границе с Польшей задержали львовянина, который хотел незаконно перевезти драгоценности и 15 часов Rolex.
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