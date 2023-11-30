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Житель Львова намагався ввезти в Україну годинник Rolex та діаманти на 12 млн гривень

30 листопада 2023 13:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Житель Львова намагався ввезти в Україну годинник Rolex та діаманти на 12 млн гривень
Вилучений на митниці годинник Rolex. Фото: Львівська митниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Львівські митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти коштовності. Так, митники вилучили у порушника коштовності та годинник Rolex на 12 млн гривень.

Про це повідомляє Львівська митниця.

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Повідомляється, що 50-річний львів'янин, повертаючись із Польщі в Україну через пішохідний пункт пропуску "Медика - Шегині", вирішив пройти митний контроль "зеленим коридором". Це означало, що він не має товарів, які потребують декларації чи оподаткування.

Rolex
Вилучений годинник Rolex. Фото: Львівська митниця
Коштовності
Вилучені коштовності. Фото: Львівська митниця

"Проте в результаті перевірки його багажу співробітниками митниці та за участю агентів СБУ було виявлено 15 наручних годинників марки "ROLEX", сім діамантів та 17 виробів з білого дорогоцінного металу, включаючи кільця, підвіски, сережки, кольє та браслети", — йдеться у повідомленні.

На Львівській митниці вказали, що у зв'язку із подією митні офіцери склали протокол за недекларування товарів під час перетину кордону України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості не декларованих товарів. Своєю чергою, товари, оцінені приблизно у понад 12 млн гривень, були тимчасово конфісковані.

Коштовності
Вилучені коштовності. Фото: Львівська митниця
Коштовності
Вилучені коштовності. Фото: Львівська митниця
Львівська митниця
Повідомлення про незаконне ввезення коштовностей до України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століть , які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) до Нідерландів.

Крім того, на пункті пропуску на Одещині прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки . Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.

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