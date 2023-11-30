Житель Львова намагався ввезти в Україну годинник Rolex та діаманти на 12 млн гривень
Львівські митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти коштовності. Так, митники вилучили у порушника коштовності та годинник Rolex на 12 млн гривень.
Про це повідомляє Львівська митниця.
Львів'янин намагався незаконно провезти в Україну коштовності
Повідомляється, що 50-річний львів'янин, повертаючись із Польщі в Україну через пішохідний пункт пропуску "Медика - Шегині", вирішив пройти митний контроль "зеленим коридором". Це означало, що він не має товарів, які потребують декларації чи оподаткування.
"Проте в результаті перевірки його багажу співробітниками митниці та за участю агентів СБУ було виявлено 15 наручних годинників марки "ROLEX", сім діамантів та 17 виробів з білого дорогоцінного металу, включаючи кільця, підвіски, сережки, кольє та браслети", — йдеться у повідомленні.
На Львівській митниці вказали, що у зв'язку із подією митні офіцери склали протокол за недекларування товарів під час перетину кордону України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості не декларованих товарів. Своєю чергою, товари, оцінені приблизно у понад 12 млн гривень, були тимчасово конфісковані.
Нагадаємо, що київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століть , які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) до Нідерландів.
Крім того, на пункті пропуску на Одещині прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки . Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.
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