Житель Львова пытался ввезти в Украину часы Rolex и бриллианты на 12 млн гривен

Изъятые на таможне часы Rolex. Фото: Львовская таможня

Львовские таможенники задержали мужчину, который пытался незаконно перевезти драгоценности. Так, таможенники изъяли у нарушителя драгоценности и часы Rolex на 12 млн гривен.

Об этом сообщает Львовская таможня.

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Сообщается, что 50-летний львовянин, возвращаясь из Польши в Украину через пешеходный пункт пропуска "Медика - Шегини", решил пройти таможенный контроль по "зеленому коридору". Это означало, что у него нет товаров, требующих декларации или обложения налогом.

Изъятые часы Rolex. Фото: Львовская таможня

Изъятые драгоценности. Фото: Львовская таможня

"Тем не менее в результате проверки его багажа сотрудниками таможни и при участии агентов СБУ, были обнаружены 15 наручных часов марки "ROLEX", семь бриллиантов и 17 изделий из белого драгоценного металла, включая кольца, подвески, серьги, колье и браслеты", — говорится в сообщении.

На Львовской таможне указали, что в связи с происшествием таможенные офицеры составили протокол за недекларирование товаров при пересечении границы Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости не декларированных товаров. В свою очередь, товары, оцененные примерно в более 12 млн гривен, были временно конфискованы.

Изъятые драгоценности. Фото: Львовская таможня

Изъятые драгоценности. Фото: Львовская таможня

Сообщение о незаконно ввозе драгоценностей в Украину. Фото: скриншот

Напомним, что киевские таможенники обнаружили и изъяли из посылки старинные украшения 3-18 веков, обладающие культурной и исторической ценностью. Они направлялись из г. Прилуки (Черниговская область) в Нидерланды.

Кроме того, на пункте пропуска в Одесской области пограничники обнаружили исторические памятки и старопечатные издания. Реликвии пытались вывезти в Румынию и Молдову.