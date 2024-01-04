Львовянок задержали на границе с контрабандной партией техники Apple

Техника Apple, изьятая у львовянок. Фото: ГПСУ

На контрольно-пропускном пункте "Шегини" пограничники задержали семь жительниц Львовщины. Женщины пытались пронести через пешеходную украинско-польскую границу контрабандную технику Apple.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

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Семеро львовянок, в возрасте от 40 до 73 лет пытались пересечь границу и попасть в Польшу с контрабандными телефонами.

"При прохождении контроля гражданки засвидетельствовали, что не имеют запрещенных товаров и товаров, которые подлежат обязательному декларированию. В ходе реализации информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда женщин решили проверить более тщательно", — указали в ГПСУ.

Пограничники во время проверки женщин обнаружили у них телефоны iPhone 13, которых было 31. Львовянки спрятали технику под верхней одеждой и, как указывают в ГПСУ, среди личных вещей.

Работниками таможни составлен протокол, а мобильная техника у женщин была изъята. Устанавливается точная стоимость телефонов.

Изьятая у львовянок техника Apple. Фото: ГПСУ

Изьятая у львовянок техника Apple. Фото: ГПСУ

Напомним, во Львовской области на пограничном КПП с Польшей "Грушев — Будомеж" таможенники обнаружили контрабандные товары стоимостью в полмиллиона гривен. Ими оказались 48 аккумуляторных батарей для корейских автомобилей KIA и Hyundai.

Добавим, в Одесской области специалисты БЭБ изъяли контрабандные электронные сигареты на 10 миллионов гривен. Известно, что продавались безакцизные товары через многотысячный телеграмм-канал.