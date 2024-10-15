Суд назначил командиру, который на Львовщине ударил подчиненного ножом, пять лет тюрьмы с испытательным сроком

Человек с ножом. Иллюстративное фото: pixels.com

Во Львовской области Яворивский районный суд рассмотрел дело командира ВСУ, ранившего ножом своего подчиненного. И хотя суд признал младшего лейтенанта виновным, однако назначил условный срок.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что летом этого года находясь в палаточном городке одной из частей ВСУ, младший лейтенант под хмельком поссорился с солдатом. В ходе конфликта командир ударил подчиненного ножом в грудь.

Результатом удара стало тяжелое ранение — лезвие нанесло травмы груди и брюшной полости, а так же повреждения легкого, диафрагмы и печени.

На суде командир полностью признал свою вину, просил строго не наказывать, потому что хочет и дальше служить в ВСУ. В свою очередь потерпевший не настаивал на строгом наказании и указал, что полностью полагается на решение суда.

Что решил суд

Исследовав все материалы дела и заявления как обвиняемого, так и потерпевшего, судья решила назначить командиру пять лет лишения свободы. Однако с годовым испытательным сроком.

Напомним, во Львовской области уклонист подделал документы для выезда за границу и попытался выехать из Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Сам волонтер полностью признал свою вину и просил сильно его не наказывать.