В Стрыйском районе погибла пропавшая школьница

Полицейские. Фото иллюстративное: Полиция Львовской области

На Львовщине прекращен розыск несовершеннолетней жительницы Стрыйского района, об исчезновении которой сообщили утром 5 февраля. Поисковая операция завершилась трагически — ребенка обнаружили без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как сообщили в полиции, около 08:46 к правоохранителям обратилась женщина со Стрыйщины и заявила об исчезновении дочери. После получения сообщения весь личный состав Стрыйского районного управления полиции был немедленно привлечен к поисковым мероприятиям.

По предварительным данным, 4 февраля 2026 года примерно в 08:30 девочка вышла из дома, направляясь в школу. Однако в учебном заведении она так и не появилась. Мобильного телефона при себе ребенок не имел, связаться с ней не было возможности.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Во время проведения поисковых действий правоохранители установили местонахождение несовершеннолетней. К сожалению, она была найдена без признаков жизни. Сейчас окончательную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

