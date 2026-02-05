В Стрыйском районе погибла пропавшая школьница

На Львовщине нашли тело 13-летней девочки — что говорит полиция
На Львовщине прекращен розыск несовершеннолетней жительницы Стрыйского района, об исчезновении которой сообщили утром 5 февраля. Поисковая операция завершилась трагически — ребенка обнаружили без признаков жизни.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
На Львовщине нашли мертвой пропавшую школьницу
Как сообщили в полиции, около 08:46 к правоохранителям обратилась женщина со Стрыйщины и заявила об исчезновении дочери. После получения сообщения весь личный состав Стрыйского районного управления полиции был немедленно привлечен к поисковым мероприятиям.
По предварительным данным, 4 февраля 2026 года примерно в 08:30 девочка вышла из дома, направляясь в школу. Однако в учебном заведении она так и не появилась. Мобильного телефона при себе ребенок не имел, связаться с ней не было возможности.
Во время проведения поисковых действий правоохранители установили местонахождение несовершеннолетней. К сожалению, она была найдена без признаков жизни. Сейчас окончательную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
