Україна
На Львівщині знайшли тіло 13-річної дівчинки — що каже поліція

На Львівщині знайшли тіло 13-річної дівчинки — що каже поліція

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 13:53
У Стрийському районі загинула зникла школярка
Поліцейські. Фото ілюстративне: Поліція Львівської області

На Львівщині припинено розшук неповнолітньої мешканки Стрийського району, про зникнення якої повідомили вранці 5 лютого. Пошукова операція завершилася трагічно — дитину виявили без ознак життя.

Про це повідомили в поліції Львівіської області.

Читайте також:

На Львівщині знайшли мертвою зниклу школярку

Як повідомили в поліції, близько 08:46 до правоохоронців звернулася жінка зі Стрийщини та заявила про зникнення доньки. Після отримання повідомлення весь особовий склад Стрийського районного управління поліції було негайно залучено до пошукових заходів.

За попередніми даними, 4 лютого 2026 року приблизно о 08:30 дівчинка вийшла з дому, прямуючи до школи. Однак у навчальному закладі вона так і не з'явилася. Мобільного телефону при собі дитина не мала, зв’язатися з нею не було можливості.

null
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Під час проведення пошукових дій правоохоронці встановили місцеперебування неповнолітньої. На жаль, її було знайдено без ознак життя. Наразі остаточну причину смерті має визначити судово-медична експертиза.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Львові сталася потрійна ДТП. Відомо про постраждалих.

Також нещодавно у Львівській області чоловік відкрив вогонь з револьвера у кафе.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Реклама

