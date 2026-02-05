Потрійна ДТП у Львові 4 лютого — є постраждала

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові 4 лютого трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися три автівки. Внаслідок аварії водійка легковика отримала травми.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області 5 лютого, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Потрійна ДТП у Львові 4 лютого

Правоохоронці розповіли, аварія трапилася зранку 4 лютого на вулиці Личаківській у Львові. Зіткнулися автомобілі Renault Dokker, яким керував 21-річний житель Львівського району, та Audi A6 під керуванням 39-річної львів'янки.

Потрійна ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Аварія у Львові 4 лютого. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Так, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. За це загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 лютого на трасі Київ — Одеса трапилася серйозна ДТП за участю двох автівок. Поблизу Любашівки рух обмежено.

А 30 січня у ДТП потрапив мер Вознесенська. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою. Водій легковика загинув на місці.