Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові внаслідок потрійної ДТП є постраждала — фото наслідків автотрощі

У Львові внаслідок потрійної ДТП є постраждала — фото наслідків автотрощі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 13:02
Потрійна ДТП у Львові 4 лютого — є постраждала
Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові 4 лютого трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися три автівки. Внаслідок аварії водійка легковика отримала травми.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області 5 лютого, передають Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Потрійна ДТП у Львові 4 лютого

Правоохоронці розповіли, аварія трапилася зранку 4 лютого на вулиці Личаківській у Львові. Зіткнулися автомобілі Renault Dokker, яким керував 21-річний житель Львівського району, та Audi A6 під керуванням 39-річної львів'янки.

Три автівки зіткнулись у Львові 4 лютого
Потрійна ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
Потрійна ДТП у Львові 4 лютого
Наслідки ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
ДТП у Львові 4 лютого
Аварія у Львові 4 лютого. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу", — йдеться у повідомленні. 

Так, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. За це загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, 5 лютого на трасі Київ — Одеса трапилася серйозна ДТП за участю двох автівок. Поблизу Любашівки рух обмежено. 

А 30 січня у ДТП потрапив мер Вознесенська. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою. Водій легковика загинув на місці.  

ДТП аварія Львів поліція автомобіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації