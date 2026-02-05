Видео
Главная Львов Во Львове в результате тройного ДТП есть пострадавшая — фото

Во Львове в результате тройного ДТП есть пострадавшая — фото

Дата публикации 5 февраля 2026 13:02
Тройное ДТП во Львове 4 февраля — есть пострадавшая
Последствия ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове 4 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три автомобиля. В результате аварии водитель легковушки получила травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области 5 февраля, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Тройное ДТП во Львове 4 февраля

Правоохранители рассказали, авария случилась утром 4 февраля на улице Лычаковской во Львове. Столкнулись автомобили Renault Dokker, которым управлял 21-летний житель Львовского района, и Audi A6 под управлением 39-летней львовянки.

Три автівки зіткнулись у Львові 4 лютого
Тройное ДТП во Львове. Фото: Нацполиция
Потрійна ДТП у Львові 4 лютого
Последствия ДТП во Львове. Фото: Нацполиция
ДТП у Львові 4 лютого
Авария во Львове 4 февраля. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Так, следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За это грозит наказание в виде лишения свободы от трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 5 февраля на трассе Киев — Одесса случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Вблизи Любашевки движение ограничено.

А 30 января в ДТП попал мэр Вознесенска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель легковушки погиб на месте.

ДТП авария Львов полиция автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
