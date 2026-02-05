Тройное ДТП во Львове 4 февраля — есть пострадавшая

Последствия ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове 4 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три автомобиля. В результате аварии водитель легковушки получила травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области 5 февраля, передают Новини.LIVE.

Тройное ДТП во Львове 4 февраля

Правоохранители рассказали, авария случилась утром 4 февраля на улице Лычаковской во Львове. Столкнулись автомобили Renault Dokker, которым управлял 21-летний житель Львовского района, и Audi A6 под управлением 39-летней львовянки.

Тройное ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Последствия ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Авария во Львове 4 февраля. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Так, следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За это грозит наказание в виде лишения свободы от трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

