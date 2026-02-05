Тройное ДТП во Львове 4 февраля — есть пострадавшая

Во Львове в результате тройного ДТП есть пострадавшая — фото
Во Львове 4 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три автомобиля. В результате аварии водитель легковушки получила травмы.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области 5 февраля, передают Новини.LIVE.
Тройное ДТП во Львове 4 февраля
Правоохранители рассказали, авария случилась утром 4 февраля на улице Лычаковской во Львове. Столкнулись автомобили Renault Dokker, которым управлял 21-летний житель Львовского района, и Audi A6 под управлением 39-летней львовянки.
"В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Так, следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За это грозит наказание в виде лишения свободы от трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, 5 февраля на трассе Киев — Одесса случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Вблизи Любашевки движение ограничено.
А 30 января в ДТП попал мэр Вознесенска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель легковушки погиб на месте.
Читайте Новини.LIVE!