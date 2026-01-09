Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Нардеп объяснил, куда РФ сбросила "Орешник" по Львовщине

Нардеп объяснил, куда РФ сбросила "Орешник" по Львовщине

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 13:33
Удар Орешника по Львовщине не задел газовую инфраструктуру
Момент атаки "Орешника". Фото: кадр из видео

Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львову. Однако, газовая инфраструктура Львовской области не была целью удара баллистической ракеты и не получила критических повреждений.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Нагорняк заявил, что Россия не целилась "Орешником" по газовой инфраструктуре

По его словам, на территории области фиксировались лишь отдельные повреждения, вызванные взрывной волной. В то же время сам удар был направлен по другому объекту, который не имеет никакого отношения к системе газоснабжения.

Депутат также отметил, что применение ракеты "Орешник" в этом случае имеет скорее политический подтекст.

"Я думаю, что это больше такое, как политическое или элемент давления на Украину и показать Европейскому Союзу, что "Орешник" может долететь до них. Это больше такое бряцание оружия и силы", — заявил народный депутат.

Напомним, на атаку России по Украине отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время к международным партнерам обратился и мэр Андрей Садовый, который отметил, что атака "Орешника" была недалеко от границы с ЕС.

Зато в России заявили, что атака баллистической ракетой была ответом якобы на покушение Украины на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Львов Львовская область ракетный удар Орешник
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации