Удар Орешника по Львовщине не задел газовую инфраструктуру

Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львову. Однако, газовая инфраструктура Львовской области не была целью удара баллистической ракеты и не получила критических повреждений.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Нагорняк заявил, что Россия не целилась "Орешником" по газовой инфраструктуре

По его словам, на территории области фиксировались лишь отдельные повреждения, вызванные взрывной волной. В то же время сам удар был направлен по другому объекту, который не имеет никакого отношения к системе газоснабжения.

Депутат также отметил, что применение ракеты "Орешник" в этом случае имеет скорее политический подтекст.

"Я думаю, что это больше такое, как политическое или элемент давления на Украину и показать Европейскому Союзу, что "Орешник" может долететь до них. Это больше такое бряцание оружия и силы", — заявил народный депутат.

Напомним, на атаку России по Украине отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время к международным партнерам обратился и мэр Андрей Садовый, который отметил, что атака "Орешника" была недалеко от границы с ЕС.

Зато в России заявили, что атака баллистической ракетой была ответом якобы на покушение Украины на кремлевского диктатора Владимира Путина.