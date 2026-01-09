Відео
Україна
Відео

Нардеп пояснив, куди РФ скинула "Орєшнік" по Львівщині

Нардеп пояснив, куди РФ скинула "Орєшнік" по Львівщині

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 13:33
Удар Орєшніка по Львівщині не зачепив газову інфраструктуру
Момент атаки "Орєшніка". Фото: кадр з відео

Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Львову. Проте, газова інфраструктура Львівської області не була ціллю удару балістичної ракети і не зазнала критичних пошкоджень.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Нагорняк заявив, що Росія не цілила "Орєшніком" по газовій інфраструктурі

За його словами, на території області фіксувалися лише окремі ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Водночас сам удар був спрямований по іншому об'єкту, який не має жодного стосунку до системи газопостачання. 

Депутат також зазначив, що застосування ракети "Орєшнік" у цьому випадку має радше політичний підтекст. 

"Я думаю, що це більше таке, як політичне або елемент тиску на Україну і показати Європейському Союзу, що "Орєшнік" може долетіти до них. Це більше таке брязкання зброї і сили", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, на атаку Росії по Україні відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Водночас до міжнародних партнерів звернувся й мер Андрій Садовий, який зауважив, що атака "Орєшніка" була неподалік кордону з ЄС.

Натомість в Росії заявили, що атака балістичною ракетою була відповіддю нібито на замах України на кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Львів Львівська область війна ракетний удар Орєшнік
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
