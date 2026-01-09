Відео
Україна
Головна Львів У Росії "пояснили" удар по Львівщині ракетою "Орєшнік"

У Росії "пояснили" удар по Львівщині ракетою "Орєшнік"

Дата публікації: 9 січня 2026 08:48
Удар Орєшніком по Львівщині 8 січня — у Росії намагаються пояснити атаку
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

У Росії намагаються пояснити удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області у ніч проти 9 січня. Зокрема, ворог запевняє, що "цілі удару досягнуто".

Про це повідомили в Міноборони Росії.

Атака Росії на Львівщину 9 січня

У РФ заявили, що здійснили обстріл "Орєшніком" та ударними дронами через нібито атаку України на резиденцію Путіна у ніч проти 29 грудня.

Ворог запевняє, що вдалося уразити обʼєкти виробництва БпЛА та енергетичну інфраструктуру.

Що передувало

Нагадаємо, у Львові пізно ввечері 8 січня пролунала серія потужних вибухів. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про пуск російської ракети "Орєшнік".

А у повітряному командуванні "Захід" повідомили, що повітряна ціль у напрямку Львівщини рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/г

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що внаслідок російського обстрілу в селищі Рудно спрацювала автоматична система газової безпеки.

війна Львів Львівська область обстріли окупанти Орєшнік
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
