Головна Львів Садовий пояснив наслідки ракетної атаки на Львів — що з газом

Садовий пояснив наслідки ракетної атаки на Львів — що з газом

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 08:26
Садовий повідомив про обстріл Львова та відключення газу в Рудно
Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Львівщини

Мер Львова Андрій Садовий повідомив деталі щодо наслідків російської ракетної атаки по місту та громаді. За його словами, наразі немає підтвердженої інформації, чи справді застосовували російські війська ракету типу "Орєшнік". Остаточні дані щодо виду озброєння мають надати військові. Водночас підтверджено влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Наслідки російської атаки на Львівщину у ніч проти 9 січня

Наразі на місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Інформації про постраждалих станом на зараз немає. За словами міського голови, цивільні об'єкти та житлові будинки у Львові внаслідок атаки не зазнали пошкоджень.

Окремо Андрій Садовий поінформував про ситуацію в селищі Рудно Львівської громади. Внаслідок ракетного обстрілу там спрацювала автоматична система газової безпеки. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинили для 376 абонентів на кількох вулицях.

Міський голова наголосив, що наразі йдеться не про аварію в газовій мережі. Захисна система відключила подачу газу через ударну хвилю. 

"Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, вночі у Львові та в межах області пролунали гучні вибухи після повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу удару російської балістичної ракети "Орешник".

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
