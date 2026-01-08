Відео
Головна Львів У Львові пролунали вибухи — що відомо на цей момент

У Львові пролунали вибухи — що відомо на цей момент

Дата публікації: 8 січня 2026 23:49
Серія вибухів зафіксована у Львові — мер закликає прямувати до укриттів
Термінова новина

У Львові пролунали вибухи на тлі масштабної атаки російських окупантів по Україні. Проте моніторингові канали не фіксували атаку дронів чи балістики на місто.

Про вибухи повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Поки що причина вибухів не зрозуміла, проте Садовий закликає містян терміново прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
