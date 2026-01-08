Серія вибухів зафіксована у Львові — мер закликає прямувати до укриттів

Термінова новина

У Львові пролунали вибухи на тлі масштабної атаки російських окупантів по Україні. Проте моніторингові канали не фіксували атаку дронів чи балістики на місто.

Про вибухи повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Реклама

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Поки що причина вибухів не зрозуміла, проте Садовий закликає містян терміново прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...