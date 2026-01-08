Видео
Главная Львов Во Львове прогремели взрывы — что известно на данный момент

Во Львове прогремели взрывы — что известно на данный момент

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 23:49
Серия взрывов зафиксирована во Львове — мэр призывает направляться в укрытия
Срочная новость

Во Львове прогремели взрывы на фоне масштабной атаки российских оккупантов по Украине. Однако мониторинговые каналы не фиксировали атаку дронов или баллистики на город.

О взрывах сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Пока причина взрывов не понятна, однако Садовой призывает горожан срочно направляться в укрытия.

Новость обновляется...

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
