Серия взрывов зафиксирована во Львове — мэр призывает направляться в укрытия

Срочная новость

Во Львове прогремели взрывы на фоне масштабной атаки российских оккупантов по Украине. Однако мониторинговые каналы не фиксировали атаку дронов или баллистики на город.

О взрывах сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

Пока причина взрывов не понятна, однако Садовой призывает горожан срочно направляться в укрытия.

Новость обновляется...