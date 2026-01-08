Серия взрывов зафиксирована во Львове — мэр призывает направляться в укрытия

Во Львове прогремели взрывы — что известно на данный момент
Дата публикации 8 января 2026 23:49
Срочная новость
Во Львове прогремели взрывы на фоне масштабной атаки российских оккупантов по Украине. Однако мониторинговые каналы не фиксировали атаку дронов или баллистики на город.
О взрывах сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Что известно на данный момент
Пока причина взрывов не понятна, однако Садовой призывает горожан срочно направляться в укрытия.
Новость обновляется...
