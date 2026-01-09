Садовый сообщил об обстреле Львова и отключении газа в Рудно

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Львовщины

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил детали о последствиях российской ракетной атаки по городу и громаде. По его словам, пока нет подтвержденной информации, действительно ли применяли российские войска ракету типа "Орешник". Окончательные данные по виду вооружения должны предоставить военные. В то же время подтверждено попадание по объекту критической инфраструктуры.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Последствия российской атаки на Львовщину в ночь на 9 января

Сейчас на месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация пожара и последствий удара. Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет. По словам городского головы, гражданские объекты и жилые дома во Львове в результате атаки не получили повреждений.

Отдельно Андрей Садовый проинформировал о ситуации в поселке Рудно Львовской общины. В результате ракетного обстрела там сработала автоматическая система газовой безопасности. Из соображений безопасности газоснабжение временно прекратили для 376 абонентов на нескольких улицах.

Городской голова подчеркнул, что сейчас речь идет не об аварии в газовой сети. Защитная система отключила подачу газа из-за ударной волны.

"Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут", — сообщил Садовый.

Напомним, ночью во Львове и в пределах области раздались громкие взрывы после воздушной тревоги, которую объявляли из-за угрозы удара российской баллистической ракеты "Орешник".