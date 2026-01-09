Видео
В России "объяснили" удар по Львовщине ракетой "Орешник"

В России "объяснили" удар по Львовщине ракетой "Орешник"

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 08:48
Удар Орешниковым по Львовской области 8 января — в России пытаются объяснить атаку
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В России пытаются объяснить удар ракетой "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января. В частности, враг уверяет, что "цели удара достигнуты".

Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также:

Атака России на Львовскую область 9 января

В РФ заявили, что совершили обстрел "Орешником" и ударными дронами из-за якобы атаки Украины на резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.

Враг уверяет, что удалось поразить объекты производства БпЛА и энергетическую инфраструктуру.

Что предшествовало

Напомним, во Львове поздно вечером 8 января прогремела серия мощных взрывов. Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о пуске российской ракеты "Орешник".

А в воздушном командовании "Запад" сообщили, что воздушная цель в направлении Львовщины двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в результате российского обстрела в поселке Рудно сработала автоматическая система газовой безопасности.

война Львов Львовская область обстрелы оккупанты Орешник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
