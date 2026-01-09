Удар Орешниковым по Львовской области 8 января — в России пытаются объяснить атаку

В России "объяснили" удар по Львовщине ракетой "Орешник"
В России пытаются объяснить удар ракетой "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января. В частности, враг уверяет, что "цели удара достигнуты".
Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака России на Львовскую область 9 января
В РФ заявили, что совершили обстрел "Орешником" и ударными дронами из-за якобы атаки Украины на резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.
Враг уверяет, что удалось поразить объекты производства БпЛА и энергетическую инфраструктуру.
Что предшествовало
Напомним, во Львове поздно вечером 8 января прогремела серия мощных взрывов. Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о пуске российской ракеты "Орешник".
А в воздушном командовании "Запад" сообщили, что воздушная цель в направлении Львовщины двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в результате российского обстрела в поселке Рудно сработала автоматическая система газовой безопасности.
