Ночи становятся холоднее, туманы густеют: какая погода будет завтра во Львове

Туманная погода. Фото: Новини.LIVE

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В воскресенье, 9 августа, во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +8...+13 °C, а утром местами прогнозируется слабый туман.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, сообщает Новини.LIVE.

Какая будет погода во Львовской области

По прогнозу, ветер будет северо-восточным, его скорость составит 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до +24...+29 °C.

Во Львове ночью ожидается +10...+12 °C, а днём температура повысится до +26...+28 °C.

Осадков в течение суток не прогнозируется. В то же время в ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, поэтому водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах.

Пожарная опасность во Львовской области

9 августа в области прогнозируются низкий (2-й класс), средний (3-й класс) и местами чрезвычайный (5-й класс) уровни пожарной опасности.

Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Жителям области рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за рекордной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы, из-за чего временно изменилось движение шести маршрутов. 4 августа во Львове зафиксировали температуру +35,4 °C — это был самый высокий показатель для этой даты за 80 лет метеорологических наблюдений.

Как писали ранее Новини.LIVE, во Львове после лабораторного подтверждения бешенства у кота ввели карантинные ограничения. Карантинную зону определили в радиусе 5 км от места, где обнаружили больное животное — вблизи перекрестка улиц Владимира Великого и Криля.