Из-за жары во Львове деформировались трамвайные рельсы

Ремонтные работы на трамвайных путях во Львове из-за деформации, вызванной жарой. Фото: Львовский городской совет

Из-за рекордной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы, что привело к временному изменению маршрутов шести трамвайных линий. Между тем синоптики зафиксировали новый температурный рекорд для 4 августа. На 5 и 6 августа во Львове и области объявили самый высокий, красный, уровень опасности из-за чрезвычайной жары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Львовского городского совета в среду, 5 августа.

Деформированные трамвайные рельсы в результате жары во Львове. Фото: Захід Головне/Telegram

Во Львове жара привела к деформации трамвайных путей

Из-за аномальной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы на улицах Лычаковской и Ивана Франко. В связи с этим городские власти временно изменили схемы движения нескольких трамвайных маршрутов.

На местах работали аварийные бригады. После завершения ремонтных работ трамваи вернулись на привычные маршруты.

На ул. Лычаковской уже возобновили движение трамваи № 1, 2 и 7. На ул. Франко трамваи № 3, 8 и 9 также уже курсируют.

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На время проведения аварийных работ трамваи курсировали по следующим маршрутам:

трамвай №1 курсирует по маршруту: площадь Дворцовая — Академия искусств;

трамвай № 2 — Коновальца — Академия искусств;

трамвай № 7 — Ковча — Торфяная;

трамваи № 3, № 8 и № 9 курсируют до остановки "Академия искусств".

Причиной деформации путей стали экстремально высокие температуры, которые в последние дни устанавливают новые рекорды во Львове.

В то же время местные СМИ сообщают, что движение трамваев по улице Лычаковской в направлении Винников снова временно приостановлено. Причина — вздутие рельсов возле Винниковского рынка из-за сильной жары.

Скриншот сообщения Львовского городского совета/Telegram

Во Львове зафиксировали температурный рекорд за 80 лет

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во вторник, 4 августа, максимальная температура воздуха во Львове составила 35,4 °C. Это самый высокий показатель для этой даты за весь период метеорологических наблюдений.

Предыдущий температурный максимум для 4 августа был зафиксирован в 2014 году — тогда воздух прогрелся до 34,8 °C.

В гидрометцентре отметили, что температурные наблюдения на Львовщине ведутся с 1946 года. Таким образом, показатель 35,4 °C, зафиксированный 4 августа 2026 года, стал рекордным для этого дня за последние 80 лет.

Во Львовской области объявили красный уровень опасности

На 5 и 6 августа Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил на территории Львовской области и во Львове III уровень опасности (красный) из-за чрезвычайной жары.

"На территории Львовской области и в городе Львове: 5–6 августа днём чрезвычайная жара +40…+42 °C", — говорится в сообщении синоптиков.

Отметим, что III уровень опасности объявляется в случае крайне опасных погодных явлений, которые представляют угрозу для жизни людей и могут привести к масштабным повреждениям инфраструктуры. Жителям рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия опасных погодных явлений и принять необходимые меры безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 5 августа, во Львове и области сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °C, а днем ожидается сильная жара +40...+42 °C. Синоптики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры безопасности из-за жары.

Новини.LIVE также сообщали, что жителям поврежденного в результате российского удара дома на улице Патона во Львове разрешили временно зайти в квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи. Тем временем специалисты обследуют здание, после чего специальная комиссия решит, подлежит ли оно восстановлению или его придется снести. Люди продолжают вывозить имущество и искать временное жилье.