Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра

В среду, 5 августа, во Львове и Львовской области сохранится жаркая летняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура воздуха днём достигнет +35 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, во Львове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +18...+23 °C, днем — +30...+35 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +21...+23 °C, а днем воздух прогреется до +33...+35 °C.

Синоптики предупреждают, что жара сохранится в течение дня. Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и, по возможности, не выходить на улицу в самые жаркие часы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовском областном ТЦК и СП нашли мертвым военнослужащего. По факту его смерти правоохранители начали расследование, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Также Новини.LIVE писали, что на Львовщине легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых были пассажиры автобуса и водитель легковушки.