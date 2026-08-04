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Главная Львов Жара не отступит: прогноз погоды во Львове на завтра

Жара не отступит: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:32
Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

В среду, 5 августа, во Львове и Львовской области сохранится жаркая летняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура воздуха днём достигнет +35 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какая погода будет во Львове 5 августа

По прогнозу синоптиков, во Львове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Температурная карта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха по области ночью составит +18...+23 °C, днем — +30...+35 °C.

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Во Львове ночью прогнозируют +21...+23 °C, а днем воздух прогреется до +33...+35 °C.

Синоптики предупреждают, что жара сохранится в течение дня. Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и, по возможности, не выходить на улицу в самые жаркие часы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовском областном ТЦК и СП нашли мертвым военнослужащего. По факту его смерти правоохранители начали расследование, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Также Новини.LIVE писали, что на Львовщине легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых были пассажиры автобуса и водитель легковушки.

 

Львов прогноз погоды Погода во Львове
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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