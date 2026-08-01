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Главная Львов Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом: пострадали 11 человек

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом: пострадали 11 человек

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Дата публикации 1 августа 2026 14:21
ДТП во Львовской области: легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Место ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии пострадали не менее 11 человек, в том числе двое детей. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение полиции Львовской области в субботу, 1 августа.

ДТП на Львівщині
Спасатели на месте ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля около 19:30 на участке автодороги Дрогобыч — Довголука между городом Стебник и селом Доброгостов в Дрогобычском районе.

По предварительным данным правоохранителей, автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился 37-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN под управлением 46-летнего жителя района. В салоне автобуса находилось 14 человек.

ДТП Львів
Последствия аварии во Львовской области. Фото: Нацполиция

В результате аварии телесные повреждения получили водитель легкового автомобиля и две его пассажирки — местные жительницы в возрасте 12 и 15 лет. Также пострадали водитель автобуса и семь его пассажирок — жительниц района в возрасте от 22 до 59 лет.

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По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП Львів
Место ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В настоящее время ведётся досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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Скриншот сообщения Полиции Львовской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 31 июля 2026 года спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Львов. В результате удара погиб один человек, еще более 30 пострадали, среди них трое детей, а во время спасательной операции удалось спасти 13 человек, в том числе ребенка.

Новини.LIVE также сообщали, что во Львове семеро пострадавших в результате ракетного удара РФ 30 июля остаются в больнице, однако их состояние улучшилось. Пациентов, госпитализированных в реанимацию, уже переводят в профильные отделения. Шестилетнего мальчика медики выписали на амбулаторное лечение.

ДТП авария Львовская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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