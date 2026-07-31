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Главная Львов ГСЧС завершила ликвидацию последствий нападения РФ на Львов

ГСЧС завершила ликвидацию последствий нападения РФ на Львов

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:31
Атака РФ на Львов: ГСЧС завершила спасательные работы
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Львовской области

Спасатели завершили работы на всех объектах во Львове, пострадавших в результате очередной российской атаки. В ходе ликвидации последствий удара удалось спасти 13 человек, в том числе одного ребенка, однако есть один погибший и десятки раненых.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

ГСЧС завершила работы после атаки РФ по Львову

По данным спасателей, в результате вражеского удара во Львове погиб один человек, еще более 30 жителей получили травмы. Среди пострадавших — трое детей.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасателям удалось спасти 13 человек, в том числе одного ребенка.

К ликвидации последствий российского удара были привлечены более 200 спасателей, 39 единиц специальной техники, а также две служебные собаки Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

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Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Львовской области

Новини.LIVE сообщали, что семеро человек, пострадавших в результате ракетного удара РФ по Львову, продолжают находиться под наблюдением медиков. В то же время состояние пациентов улучшилось — тех, кто ранее находился в отделении интенсивной терапии, уже переводят в профильные отделения. Среди пострадавших был шестилетний мальчик. Врачи сообщили о положительной динамике его состояния, поэтому ребенка выписали из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения.

Новини.LIVE сообщали, что спасатели ГСЧС  разобрали более 500 тонн поврежденных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора. Также во время ликвидации последствий атаки спасателям удалось спасти 13 человек, среди которых был один ребенок.

Львов ГСЧС атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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