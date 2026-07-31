Атака РФ по Львову: ДСНС завершила рятувальні роботи

ДСНС завершила ліквідацію наслідків атаки РФ по Львову
Рятувальники завершили роботи на всіх локаціях у Львові, які постраждали внаслідок чергової російської атаки. Під час ліквідації наслідків удару вдалося врятувати 13 людей, серед них одну дитину, однак є загиблий і десятки травмованих.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
ДСНС завершила роботи після атаки РФ по Львову
За даними рятувальників, унаслідок ворожого удару у Львові загинула одна людина, ще понад 30 мешканців отримали травми. Серед постраждалих — троє дітей.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, зокрема одну дитину.
До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 200 рятувальників, 39 одиниць спеціальної техніки, а також двох службових собак Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України.
Рятувальні роботи на всіх місцях влучань завершені.
Новини.LIVE інформували, що семеро людей, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Львову, продовжують перебувати під наглядом медиків. Водночас стан пацієнтів покращився — тих, хто раніше перебував у відділенні інтенсивної терапії, вже переводять до профільних відділень. Серед травмованих був шестирічний хлопчик. Лікарі повідомили про позитивну динаміку його стану, тому дитину виписали з лікарні для подальшого амбулаторного лікування.
Новини.LIVE писали, що рятувальники ДСНС розібрали понад 500 тонн пошкоджених конструкцій і вивезли більше ніж 100 тонн будівельних уламків. Також під час ліквідації наслідків атаки надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких була одна дитина.