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Головна Львів Удар РФ по Львову: загинула одна людина, розбір завалів триває

Удар РФ по Львову: загинула одна людина, розбір завалів триває

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Дата публікації: 31 липня 2026 10:44
Атака РФ на Львів 30 липня: загинула людина, розбір завалів триває
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Львів 20 липня 2026 року. Фото: ДСНС Львівщини

У Львові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, яка сталася в ніч проти 30 липня. Рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 38 — постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України та на очільника Львівської ОВА Максима Козицького у п'ятницю, 31 липня.

Атака РФ на Львів наслідки
Наслідкуи удару РФ по Львову 30 липня 2026 року. Фото: ДСНС Львівщини

Атака Росії на Львів 30 липня: розбір завалів триває

У Львові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, завданої в ніч на 30 липня. На місці влучання безперервно проводять розбір завалів зруйнованої п'ятиповерхівки. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 38 людей.

На жаль, загинув 35-річний чоловік.

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Скриншот повідомлення Козицького/Facebook

У ДСНС повідомили, що рятувальники вже демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більш ніж 100 тонн будівельного сміття.

Обстріл Львова наслідки
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Львівщини

Крім того, надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

Рятувальна операція на місці російського удару триває.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що ввечері 30 липня 2026 року у Львові після російського ракетного удару рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло чоловіка. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 34 людини. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

Новини.LIVE також писали, що міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки російського ракетного удару по місту. За його словами, одна з ракет зрізала поверхи житлового будинку, а в іншому будинку застрягла бойова частина. Також мер повідомив про допомогу постраждалим і компенсацію витрат на оренду житла.

Львів обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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