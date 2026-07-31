Атака РФ на Львів 30 липня: загинула людина, розбір завалів триває

Удар РФ по Львову: загинула одна людина, розбір завалів триває
У Львові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, яка сталася в ніч проти 30 липня. Рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 38 — постраждали.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України та на очільника Львівської ОВА Максима Козицького у п'ятницю, 31 липня.
Атака Росії на Львів 30 липня: розбір завалів триває
У Львові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, завданої в ніч на 30 липня. На місці влучання безперервно проводять розбір завалів зруйнованої п'ятиповерхівки. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 38 людей.
На жаль, загинув 35-річний чоловік.
У ДСНС повідомили, що рятувальники вже демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більш ніж 100 тонн будівельного сміття.
Крім того, надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.
Рятувальна операція на місці російського удару триває.
Новини.LIVE інформували, що ввечері 30 липня 2026 року у Львові після російського ракетного удару рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіло чоловіка. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 34 людини. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.
Новини.LIVE також писали, що міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки російського ракетного удару по місту. За його словами, одна з ракет зрізала поверхи житлового будинку, а в іншому будинку застрягла бойова частина. Також мер повідомив про допомогу постраждалим і компенсацію витрат на оренду житла.