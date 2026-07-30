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Головна Львів У Львові під завалами будинку знайшли тіло чоловіка

У Львові під завалами будинку знайшли тіло чоловіка

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Дата публікації: 30 липня 2026 16:19
Львів вибухи 30 липня — з-під завалів дістали тіло чоловіка
Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

У Львові рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Також відомо про 34 постраждалих внаслідок нічної атаки Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Удар по Львову 30 липня

"На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка", — повідомив Козицький.

Він висловив співчуття родині загиблого. За словами очільника ОВА, наразі на місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи

Загалом, з-під завалів пʼятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати дев'ятьох людей. Максим Козицький розповів, що більшість із них госпіталізували. На щастя, обійшлося без критичних поранень. Однак станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали 34 людини

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Скриншот допису Максима Козицького

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Львів крилатими ракетами. В місті пошкоджені житлові будинки, школа та два дитсадки. 

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що ворожа ракета зрізала поверхи будинків. За його словами, двоє людей залишаються зниклими безвісти.

Львів обстріли завали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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