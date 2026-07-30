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Главная Львов Во Львове под завалами дома нашли тело мужчины

Во Львове под завалами дома нашли тело мужчины

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Дата публикации 30 июля 2026 16:19
Взрывы во Львове 30 июля — из-под завалов достали тело мужчины
Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Во Львове спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Также известно о 34 пострадавших в результате ночной атаки России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Удар по Львову 30 июля

"К сожалению, под завалами пятиэтажного дома во Львове, пострадавшего от ракетного удара, обнаружили тело мужчины", — сообщил Козицкий.

Он выразил соболезнования семье погибшего. По словам главы ОВА, в настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

В общей сложности из-под завалов пятиэтажного дома во Львове удалось извлечь девять человек. Максим Козицкий рассказал, что большинство из них госпитализированы. К счастью, обошлось без критических ранений. Однако на данный момент известно, что в результате вражеской атаки пострадали 34 человека.

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Скриншот поста Максима Козицкого

Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе повреждены жилые дома, школа и два детских сада.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что вражеская ракета срезала этажи домов. По его словам, двое человек числятся пропавшими без вести.

Львов обстрелы завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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