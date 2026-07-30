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Главная Львов Ракета снесла несколько этажей: Садовый об атаке на Львов

Ракета снесла несколько этажей: Садовый об атаке на Львов

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 11:38
Ракета снесла этажи: мэр Львова о последствиях атаки РФ
Андрей Садовый. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове после российского ракетного удара двое человек числятся пропавшими без вести, ещё 23 жителям оказали медицинскую помощь. 13 пострадавших находятся в больницах, один из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Марта Байдака, журналистка Новини.LIVE.

Во Львове ликвидируют последствия ракетного удара РФ

По словам Андрея Садового, в результате российской атаки в городе зафиксированы значительные разрушения жилых домов.

"Ракета летела и срезала этажи, а в другом доме просто застряла боевая часть", — рассказал мэр Львова, описывая последствия вражеского удара.

В настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательные работы, расчищают завалы и проверяют поврежденные здания. Двое человек после атаки числятся пропавшими без вести.

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Всего медицинская помощь понадобилась 23 жителям Львова. 13 человек госпитализировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ракета зрізала поверхи: Садовий про атаку по Львову - фото 1
Разрушенный дом в результате атаки РФ на Львов. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Город компенсирует аренду жилья для пострадавших

Андрей Садовый также сообщил, что Львов будет выплачивать компенсации жильцам квартир, поврежденных в результате атаки.

По его словам, город будет компенсировать расходы на аренду жилья:

  • 12 тысяч гривен — за аренду однокомнатной квартиры;
  • 15 тысяч гривен — за двухкомнатную;
  • 18 тысяч гривен — за трехкомнатную.

Кроме того, во Львове планируют до 1 сентября восстановить поврежденные в результате удара школы и детские сады.

Спасательные работы на месте удара продолжаются, а окончательные масштабы разрушений еще устанавливаются.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Андрея Садового, вражеская ракета, вероятно, попала непосредственно в жилое здание. Спасательные службы до сих пор работают на месте удара и проверяют, есть ли люди под обломками.

Новини.LIVE писали, что двух жителей уже удалось извлечь живыми из-под обломков поврежденного дома. Однако аварийно-спасательная операция не завершена — на месте продолжают работать ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

Львов Андрей Садовый атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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