Ракета снесла этажи: мэр Львова о последствиях атаки РФ

Ракета снесла несколько этажей: Садовый об атаке на Львов
Во Львове после российского ракетного удара двое человек числятся пропавшими без вести, ещё 23 жителям оказали медицинскую помощь. 13 пострадавших находятся в больницах, один из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Марта Байдака, журналистка Новини.LIVE.
Во Львове ликвидируют последствия ракетного удара РФ
По словам Андрея Садового, в результате российской атаки в городе зафиксированы значительные разрушения жилых домов.
"Ракета летела и срезала этажи, а в другом доме просто застряла боевая часть", — рассказал мэр Львова, описывая последствия вражеского удара.
В настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательные работы, расчищают завалы и проверяют поврежденные здания. Двое человек после атаки числятся пропавшими без вести.
Всего медицинская помощь понадобилась 23 жителям Львова. 13 человек госпитализировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Город компенсирует аренду жилья для пострадавших
Андрей Садовый также сообщил, что Львов будет выплачивать компенсации жильцам квартир, поврежденных в результате атаки.
По его словам, город будет компенсировать расходы на аренду жилья:
- 12 тысяч гривен — за аренду однокомнатной квартиры;
- 15 тысяч гривен — за двухкомнатную;
- 18 тысяч гривен — за трехкомнатную.
Кроме того, во Львове планируют до 1 сентября восстановить поврежденные в результате удара школы и детские сады.
Спасательные работы на месте удара продолжаются, а окончательные масштабы разрушений еще устанавливаются.
Новини.LIVE сообщали, что, по словам Андрея Садового, вражеская ракета, вероятно, попала непосредственно в жилое здание. Спасательные службы до сих пор работают на месте удара и проверяют, есть ли люди под обломками.
Новини.LIVE писали, что двух жителей уже удалось извлечь живыми из-под обломков поврежденного дома. Однако аварийно-спасательная операция не завершена — на месте продолжают работать ГСЧС, медики и другие экстренные службы.