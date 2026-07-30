Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Удар по Львову: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий

Удар по Львову: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 08:55
Удар по Львову: спасатели расчищают завалы после атаки РФ
Пресс-секретарь ГСЧС Львовской области Марта. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Спасатели уже извлекли двух человек живыми, однако под завалами могут оставаться жители.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Львовской области журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Во Львове продолжают ликвидировать последствия российской атаки

В Железнодорожном районе Львова спасатели продолжают работать на месте попадания российской ракеты в жилой дом. Основная задача спасателей сейчас — расчистить завалы и проверить, могут ли под ними оставаться люди.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Львовской области Марты, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Сложность заключается в том, что нужно расчистить все завалы. У нас есть попадания в двух местах. Дом на Железнодорожной пострадал больше всего. Сейчас ведутся работы, все подробности позже", — сообщила пресс-секретарь.

Читайте также:

Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов двух человек живыми. В то же время поисково-спасательная операция продолжается.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Специалисты обследуют поврежденные конструкции и разбирают обломки здания.

Также во дворе возле разрушенного дома обнаружили часть вражеской ракеты, которая, вероятно, и стала причиной разрушений. Окончательные данные о последствиях атаки устанавливаются.

Удар по Львову: у ДСНС повідомили про перебіг ліквідації наслідків - фото 1
Часть вражеской ракеты. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что российская ракета, вероятно, попала прямо в жилой дом. Спасатели продолжают поисковые работы, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Новини.LIVE писали, что во Львове продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. На данный момент известно о 15 пострадавших, а под завалами еще могут находиться люди.

ГСЧС обстрел Львова атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации