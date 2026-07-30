Удар по Львову: рятувальники розбирають завали після атаки РФ

Речниця ДСНС Львівщини Марта. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Рятувальники вже деблокували двох людей живими, однак під завалами ще можуть перебувати мешканці.

Про це повідомила речниця ДСНС Львівщини журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

У Львові продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки

У Залізничному районі Львова надзвичайники продовжують працювати на місці влучання російської ракети у житловий будинок. Основне завдання рятувальників зараз — розчистити завали та перевірити, чи можуть під ними залишатися люди.

За словами речниці ДСНС Львівщини Марти, роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

"Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Складність у тому, що потрібно розчистити всі завали. У нас є влучання на двох локаціях. Будинок на Залізничній постраждав найбільше. Зараз проводять роботи, усі деталі згодом", — повідомила речниця.

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Раніше стало відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів двох людей живими. Водночас пошуково-рятувальна операція продовжується.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та інші екстрені служби. Фахівці обстежують пошкоджені конструкції та розбирають уламки будівлі.

Також на подвір’ї біля зруйнованого будинку виявили частину ворожої ракети, яка, ймовірно, спричинила руйнування. Остаточні дані щодо наслідків атаки встановлюють.

Частина ворожої ракети. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що російська ракета, ймовірно, влучила прямо у житловий будинок. Рятувальники продовжують пошукові роботи, оскільки під уламками можуть залишатися люди.

Новини.LIVE писали, що у Львові тривають пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку. Наразі відомо про 15 постраждалих, а під завалами ще можуть перебувати люди.