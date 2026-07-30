Садовий про удар по Львову: ракета влучила у житловий будинок

Андрій Садовий. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що російська ракета, ймовірно, влучила безпосередньо в житловий будинок. За його словами, рятувальники продовжують пошукову операцію, адже під завалами можуть залишатися люди.

Про це Андрій Садовий повідомив журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Садовий розповів про наслідки ракетної атаки на Львів

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередніми даними, пошкоджений будинок зазнав прямого влучання російської ракети.

За його словами, під час нічної атаки Росія випустила 22 ракети, значну частину з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Водночас одна з ракет влучила у житловий будинок у Львові.

"Це виглядає як пряме попадання ракети. Маємо надію, що люди ще є живими. Рятувальники роблять усе можливе і неможливе", — сказав Садовий.

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За словами міського голови, внаслідок атаки поранень зазнала велика кількість людей, близько 20. Також пошкоджено близько 21 житлового будинку, два садки та школа.

Садовий зазначив, що подібна ситуація спостерігається й на інших локаціях, які постраждали від російського удару.

"Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок? Така сама ситуація і по інших локаціях. Важко це пояснити", — наголосив мер Львова.

На місці удару триває рятувальна операція. Надзвичайники продовжують розбирати завали, сподіваючись знайти людей живими.

Новини.LIVE писали, що у Залізничному районі Львова триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Надзвичайники розбирають завали пошкодженого будинку та продовжують пошуки людей, які можуть перебувати під руїнами.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні. Для удару окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, з яких запустили крилаті ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у напрямку Львова. Близько 04:40 у місті пролунала серія вибухів, після чого вибухи повторилися.