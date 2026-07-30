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Главная Львов Садовый об атаке на Львов: похоже на прямое попадание ракеты

Садовый об атаке на Львов: похоже на прямое попадание ракеты

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 08:02
Садовый об ударе по Львову: ракета попала в жилой дом
Андрей Садовый. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что российская ракета, вероятно, попала непосредственно в жилой дом. По его словам, спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку под завалами могут оставаться люди.

Об этом Андрей Садовый сообщил журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, по предварительным данным, поврежденный дом подвергся прямому попаданию российской ракеты.

По его словам, во время ночной атаки Россия выпустила 22 ракеты, значительную часть из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. В то же время одна из ракет попала в жилой дом во Львове.

"Это выглядит как прямое попадание ракеты. Надеемся, что люди еще живы. Спасатели делают все возможное и невозможное", — сказал Садовый.

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По словам мэра, в результате атаки ранения получило большое количество людей, около 20. Также повреждено около 21 жилого дома, два детских сада и школа.

Садовый отметил, что подобная ситуация наблюдается и в других местах, пострадавших от российского удара.

"Это варвары. Как можно атаковать жилой дом? Такая же ситуация и в других местах. Трудно это объяснить", — подчеркнул мэр Львова.

На месте удара продолжается спасательная операция. Сотрудники экстренных служб продолжают расчищать завалы, надеясь найти людей живыми.

Новини.LIVE сообщали, что в Железнодорожном районе Львова продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Сотрудники экстренных служб расчищают завалы поврежденного дома и продолжают поиски людей, которые могут находиться под обломками.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 30 июля Россия совершила массированную воздушную атаку по Украине. Для нанесения удара оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, с которых запустили крылатые ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Львова. Около 04:40 в городе раздалась серия взрывов, после чего взрывы повторились.

Львов Андрей Садовый атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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