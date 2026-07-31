Атака РФ на Львов 30 июля: погиб человек, работы по разбору завалов продолжаются

Удар РФ по Львову: погиб один человек, работы по разбору завалов продолжаются
Во Львове продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара, произошедшего в ночь на 30 июля. Спасатели непрерывно расчищают завалы разрушенного пятиэтажного дома. В результате удара погиб один человек, еще 38 — пострадали.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в пятницу, 31 июля.
Атака России на Львов 30 июля: разбор завалов продолжается
Во Львове продолжается ликвидация последствий российской ракетной атаки, нанесённой в ночь на 30 июля. На месте попадания непрерывно ведется разбор завалов разрушенного пятиэтажного дома. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 38 человек.
К сожалению, погиб 35-летний мужчина.
В ГСЧС сообщили, что спасатели уже демонтировали более 500 тонн аварийных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора.
Кроме того, спасателям удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.
Спасательная операция на месте российского удара продолжается.
Новини.LIVE сообщали, что вечером 30 июля 2026 года во Львове после российского ракетного удара спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело мужчины. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 34 человека. Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.
Новини.LIVE также сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях российского ракетного удара по городу. По его словам, одна из ракет срезала этажи жилого дома, а в другом доме застряла боевая часть. Также мэр сообщил о помощи пострадавшим и компенсации расходов на аренду жилья.