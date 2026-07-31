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Главная Львов Удар РФ по Львову: погиб один человек, работы по разбору завалов продолжаются

Удар РФ по Львову: погиб один человек, работы по разбору завалов продолжаются

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Дата публикации 31 июля 2026 10:44
Атака РФ на Львов 30 июля: погиб человек, работы по разбору завалов продолжаются
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Львов 20 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Львовской области

Во Львове продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара, произошедшего в ночь на 30 июля. Спасатели непрерывно расчищают завалы разрушенного пятиэтажного дома. В результате удара погиб один человек, еще 38 — пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в пятницу, 31 июля.

Атака России на Львов 30 июля: разбор завалов продолжается

Во Львове продолжается ликвидация последствий российской ракетной атаки, нанесённой в ночь на 30 июля. На месте попадания непрерывно ведется разбор завалов разрушенного пятиэтажного дома. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 38 человек.

К сожалению, погиб 35-летний мужчина.

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Скриншот сообщения Козицкого/Facebook

В ГСЧС сообщили, что спасатели уже демонтировали более 500 тонн аварийных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора.

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Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Львовской области

Кроме того, спасателям удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.

Спасательная операция на месте российского удара продолжается.

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Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 30 июля 2026 года во Львове после российского ракетного удара спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело мужчины. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 34 человека. Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.

Новини.LIVE также сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях российского ракетного удара по городу. По его словам, одна из ракет срезала этажи жилого дома, а в другом доме застряла боевая часть. Также мэр сообщил о помощи пострадавшим и компенсации расходов на аренду жилья.

Львов обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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