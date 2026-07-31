Атака на Львів 30 липня: який нині стан постраждалих

Наслідки влучання ракети у Львові 30 липня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові шестирічний хлопчик, який постраждав під час ракетного удару по Львову 30 липня, вже залишив стіни лікарні Святого Миколая. Тим часом семеро людей продовжують лікування.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці розповів медичний директор Першого медичного об'єднання Львова Дмитро Гелюта.

Який стан у поранених львів'ян від ракетного удару 30 липня

Семеро постраждалих від ракетного удару по Львову 30 липня продовжують лікування, проте їхній стан покращився, і хворих з інтенсивної терапії вже переводять у профільні відділення.

Серед поранених був і шестирічний хлопчик. Зараз медики запевнили, що він іде на поправку, тому відпустили на амбулаторне лікування.

Руйнування будинку внаслідок влучання ракети. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"На даний час в нашому медоб'єднанні знаходиться семеро постраждалих внаслідок ракетної атаки на Львів 30 липня. Всі пацієнти на даний час з покращенням. Пацієнти, які вчора поступали в важкому стані і були госпіталізовані в реанімаційні відділення, сьогодні з покращенням переводяться в профільні відділення. Дитина, яка була госпіталізована в лікарню Святого Миколая, на сьогодні з покращенням виписується на амбулаторне лікування", — повідомив лікар.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Львові триває безперервна ліквідація наслідків нічної російської ракетної атаки від 30 липня. Рятувальники розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки, а кількість постраждалих сягнула 38 людей, один чоловік загинув.

Як зазначив мер міста Андрій Садовий, ворожий удар завдав значних руйнувань житловому фонду, зокрема ракета буквально зрізала поверхи в одному з будинків, тоді як в іншому залишилася нездетонованою бойова частина. Значні пошкодження отримали й довколишні будинки.