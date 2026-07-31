Атака на Львов 30 июля: каково сейчас состояние пострадавших

Последствия ракетного удара во Львове 30 июля. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове шестилетний мальчик, пострадавший во время ракетного удара по Львову 30 июля, уже выписался из больницы Святого Николая. Между тем семь человек продолжают лечение.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаце рассказал медицинский директор Первого медицинского объединения Львова Дмитрий Гелюта.

Каково состояние раненых львовян после ракетного удара 30 июля

Семь пострадавших от ракетного удара по Львову 30 июля продолжают лечение, однако их состояние улучшилось, и пациентов из отделения интенсивной терапии уже переводят в профильные отделения.

Среди раненых был и шестилетний мальчик. Сейчас медики заверили, что он идет на поправку, поэтому его отпустили на амбулаторное лечение.

Разрушение дома в результате попадания ракеты. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"В настоящее время в нашем медобъединении находятся семь пострадавших в результате ракетного обстрела Львова 30 июля. Состояние всех пациентов в настоящее время улучшается. Пациенты, которые вчера поступали в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационные отделения, сегодня с улучшением состояния переводятся в профильные отделения. Ребенок, который был госпитализирован в больницу Святого Николая, сегодня с улучшением состояния выписывается на амбулаторное лечение", — сообщил врач.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, во Львове продолжается непрерывная ликвидация последствий ночной российской ракетной атаки от 30 июля. Спасатели расчищают завалы разрушенного пятиэтажного дома, а число пострадавших достигло 38 человек, один человек погиб.

Как отметил мэр города Андрей Садовый, вражеский удар нанес значительные разрушения жилому фонду: в частности, ракета буквально срезала этажи в одном из домов, а в другом осталась неразорвавшаяся боевая часть. Значительные повреждения получили и близлежащие дома.