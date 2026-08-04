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Головна Львів Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра

Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 18:32
Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра
Спекотна погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 5 серпня, у Львові та Львівській області збережеться спекотна літня погода. Опадів синоптики не прогнозують, а температура повітря вдень сягатиме +35 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у Львові 5 серпня

За прогнозом синоптиків, у Львові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температурна карта. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі становитиме +18...+23 °C, вдень — +30...+35 °C.

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Синоптики попереджають, що спека збережеться протягом дня. Жителям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та, за можливості, не виходити надвір у найспекотніші години.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.

Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких були пасажири автобуса та водій легковика.

 

Львів прогноз погоди Погода у Львові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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