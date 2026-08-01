У Яворівському РТЦК на Львівщині помер військовослужбовець: триває розслідування

Правоохоронець заповнює документи. Фото: пресслужба Нацполіції

У службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя. Правоохоронці проводять слідчі дії, а попередньо подію кваліфікували як самогубство. У Львівському обласному ТЦК та СП призначили службове розслідування.

Про це повідомила група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

У Львівському ОТЦК та СП призначили службове розслідування за фактом смерті військового

"Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять необхідні слідчі дії. Попередньо подію кваліфікували як самогубство, однак усі обставини смерті ще встановлюються.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що за наказом начальника центру призначено спеціальне службове розслідування, яке проводить відповідна комісія.

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Інших подробиць щодо обставин смерті військовослужбовця наразі не оприлюднюють.

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У ніч на 30 липня по Львову РФ завдала ракетного удару. Під час аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Однак унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 30 зазнали поранень.