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Головна Львів У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: розпочато розслідування

У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: розпочато розслідування

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 15:55
У Яворівському РТЦК на Львівщині помер військовослужбовець: триває розслідування
Правоохоронець заповнює документи. Фото: пресслужба Нацполіції

У службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя. Правоохоронці проводять слідчі дії, а попередньо подію кваліфікували як самогубство. У Львівському обласному ТЦК та СП призначили службове розслідування.

Про це повідомила група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

У Львівському ОТЦК та СП призначили службове розслідування за фактом смерті військового 

"Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять необхідні слідчі дії. Попередньо подію кваліфікували як самогубство, однак усі обставини смерті ще встановлюються.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що за наказом начальника центру призначено спеціальне службове розслідування, яке проводить відповідна комісія.

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Інших подробиць щодо обставин смерті військовослужбовця наразі не оприлюднюють.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на Львівщині легковий автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN на автодорозі Дрогобич — Довголука. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких двоє дітей, а поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення.

У ніч на 30 липня по Львову РФ завдала ракетного удару. Під час аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Однак унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 30 зазнали поранень.

Львів військові ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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