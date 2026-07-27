У Львові під час акції протесту затримали чоловіка з ножем: коментар поліції

Правоохоронці на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові під час акції протесту правоохоронці затримали чоловіка з ножем. За попередніми даними, він рухався у бік спікерів заходу, однак його вчасно зупинили. Поліція встановила особу затриманого та з'ясовує всі обставини інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та поліцію Львівської області.

У Львові під час акції протесту затримали чоловіка з ножем. Фото: Ігор Зінкевич/Telegram

У Львові на акції протесту затримали чоловіка з ножем

У понеділок, 27 липня, під час акції протесту на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові стався інцидент із чоловіком, який мав при собі ніж. За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, завдяки оперативним діям правоохоронців його вдалося затримати ще до того, як ситуація могла загостритися.

За попередньою інформацією, чоловік міг мати намір напасти на учасників акції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють мотиви його дій.

"У Львові під час акції протесту правоохоронці затримали чоловіка з ножем. За попередньою інформацією, він міг мати намір напасти на учасників акції. Завдяки оперативним діям поліції чоловіка затримали.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та з’ясовують мотиви його дій", — повідомив депутат.

Скриншот повідомлення Зінкевича/Telegram

Що повідомили у поліції

У поліції Львівської області уточнили, що інцидент стався близько 21:00. За попередніми даними, чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів акції. Його затримали самі учасники заходу, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

Затримання чоловіка з ножем у Львові 27 липня 2026 року. Фото: Нацполіція

На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили особу затриманого — ним виявився 32-річний житель Новояворівська. Із місця події вилучили ніж.

Ніж, який вилучили у чоловіка під час мітингу у Львові. Фото: Нацполіція

У поліції також повідомили, що чоловік має розлади психічного здоров'я. Наразі вирішується питання щодо його поміщення до спеціалізованого закладу.

Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Львові тривають акції протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. У неділю, 26 липня, у центрі міста зібралися містяни, ветерани, військові, волонтери та активісти, які закликають переглянути рішення про його звільнення. Учасники виходять із державними прапорами та картонними плакатами, через що такі мітинги називають "картонними протестами".

Новини.LIVE також писали, що на Львівщині вранці 26 липня зафіксували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу села Малинівка Львівського району, а осередок залягав на глибині 4 км. За оцінкою фахівців, землетрус був ледве відчутним.