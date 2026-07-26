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Головна Львів На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8 бала

На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8 бала

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Дата публікації: 26 липня 2026 15:06
Землетрус на Львівщині 26 липня: де стався підземний поштовх і що відомо
Львів. Ілюстративне фото: prolviv.com

У неділю вранці, 26 липня, у Львівській області зафіксували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу села Малинівка Львівського району. За класифікацією фахівців, землетрус був ледве відчутним.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Головного центру спеціального контролю.

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Місце, де стався землетрус на Львівщині 26 липня 2026 року. Карта: Головний центр спеціального контролю

Землетрус на Львівщині 26 липня

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 05:24 у неділю, 26 липня. Його магнітуда становила 2,8 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 4 км.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Пустомитівської міської громади Львівського району неподалік села Малинівка. Його координати — 49,70° північної широти та 23,84° східної довготи.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що відповідно до класифікації цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.

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Фахівці також звернулися до жителів, які могли відчути підземні поштовхи, із проханням повідомити про це через спеціальну форму. Отримані дані використають для уточнення енергетичних параметрів землетрусу та його подальшого наукового аналізу.

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Скриншот повідомлення Головного центру спеціального контролю/сайт

Останні новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові 43-річному чоловіку повідомили про підозру у жорстокому вбивстві собаки. За даними слідства, він завдав німецькому вівчару Барону кілька ударів вилами та ножем, після чого тварина померла у ветеринарній клініці. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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стихійне лихо Львів землетрус Львівська область
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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