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Головна Львів Жорстоко вбив собаку: у Львові чоловік отримав підозру

Жорстоко вбив собаку: у Львові чоловік отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 15:09
У Львові чоловік жорстоко вбив собаку — поліція повідомила про підозру
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

У Львові правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловіку, якого підозрюють у жорстокому вбивстві собаки. Від отриманих поранень німецький вівчар на кличку Барон помер у ветеринарній клініці. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області. 

Чоловік жорстоко вбив собаку

За даними правоохоронців, 24 липня до поліції звернулася мешканка Львова. Жінка повідомила, що її 43-річний син, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, агресивно поводиться та завдає тілесних ушкоджень собаці.

На місце події оперативно прибули правоохороці. Однак на той момент чоловік уже залишив територію домоволодіння.

Патрульні викликали зоозахисників і забезпечили супровід волонтерів із пораненим вівчарем до ветеринарної клініки. Попри всі зусилля лікарів, врятувати Барона не вдалося.

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У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування підозрюваного. За інформацією слідства, чоловік загнав собаку до вольєра, після чого завдав йому кілька ударів вилами в груди, а згодом — кілька ножових поранень у шию.

Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Львові стався конфлікт співробітників ТЦК з перехожими. Сутичка сталася через затримання чоловіка 1996 року народження.

Вже 24 липня мер Львова Андрій Садовий розкрив нові подробиці скандалу з ТЦК. Він пояснив, що все почалося з фейку про затримання 20-річного хлопця.

вбивство Львів собака підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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