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Главная Львов Жестоко убил собаку: во Львове мужчина получил подозрение

Жестоко убил собаку: во Львове мужчина получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 15:09
Во Львове мужчина жестоко убил собаку — полиция сообщила о подозрении
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве собаки. От полученных ранений немецкий овчар по кличке Барон умер в ветеринарной клинике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Мужчина жестоко убил собаку

По данным правоохранителей, 24 июля в полицию обратилась жительница Львова. Женщина сообщила, что ее 43-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно и наносит телесные повреждения собаке.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Однако к тому моменту мужчина уже покинул территорию домовладения.

Патрульные вызвали зоозащитников и обеспечили сопровождение волонтеров с раненой овчаркой до ветеринарной клиники. Несмотря на все усилия врачей, спасти Барона не удалось.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого. По информации следствия, мужчина загнал собаку в вольер, после чего нанес ей несколько ударов вилами в грудь, а затем — несколько ножевых ранений в шею.

Следователи под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как писали Новини.LIVE, 8 июля во Львове произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и прохожими. Стычка произошла из-за задержания мужчины 1996 года рождения.

Уже 24 июля мэр Львова Андрей Садовый раскрыл новые подробности скандала с ТЦК. Он пояснил, что все началось с фейка о задержании 20-летнего парня.

убийство Львов собака подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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