Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Конфликт с ТЦК во Львове: Садовый раскрыл новые подробности скандала

Конфликт с ТЦК во Львове: Садовый раскрыл новые подробности скандала

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:22
Садовый раскрыл причину конфликта с ТЦК во Львове
Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый раскрыл новые подробности конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования в Сыхове. По его словам, всё началось с фейка о задержании 20-летнего парня.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Конфликт с ТЦК в Сиховском районе Львова

"Мне интересно выяснить, какое информационное агентство, Telegram-канал или какой блогер первым опубликовал информацию о задержании 20-летнего парня. Потому что с этого всё и началось, люди стали перепостить эту информацию. А когда потом появилась информация, что на самом деле задержали 30-летнего парня, который находился в розыске, это прошло как-то так себе — "на втором плане", — пояснил Садовый.

По его мнению, решающую роль в этой ситуации сыграла сплоченность людей, объединенных общей целью борьбы. Мэр также подчеркнул, что правоохранители действовали четко и профессионально, благодаря чему удалось предотвратить насилие.

В то же время несколько полицейских были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. Кроме того, травмы получил сотрудник ТЦК, но ничего непоправимого не произошло.

Читайте также:

Садовый заявил, что в рамках расследования должны быть выяснены все детали. Эту информацию также распространяли российские пропагандисты

"Ничего хорошего в этом нет. Если бы в любом городе массово начала распространяться информация, что задержали 20-летнего юношу и его нужно освободить, его нужно защитить, я думаю, что реакция была бы такой же. К тому же к концу дня кто-то пришел с работы, кто-то по дороге выпил где-то 50 грамм, потому что было много женщин, которые восприняли это лично: "а если бы это был мой ребенок…", — говорит Садовый.

Кроме того, в конфликт вмешались несовершеннолетние, которые впоследствии осознали свою ошибку.

По словам мэра, Минобороны и другие службы должны уделять больше внимания информационной политике, а не отдавать всё на откуп Telegram-каналам, владельцы которых неизвестны.

"Потому что создается впечатление, что они работают на нашего врага, а не на наше государство", — добавил Садовый

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Алину Подрейку, 8 июля во Львове произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и прохожими. Поводом стало задержание мужчины 1996 года рождения.

А руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что нападения на военных подрывают доверие к защитникам государства. В Генштабе заявляют, что любое насилие в отношении представителей ТЦК недопустимо и наносит ущерб обороноспособности государства.

Впоследствии людей, вступивших в конфликт с сотрудниками ТЦК, задержали. В частности, суд поместил под стражу 23-летнего мужчину без права внесения залога. Кроме того, в отношении еще трех участников беспорядков избраны меры пресечения.

Львов Андрей Садовый ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации