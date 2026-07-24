Садовий розкрив причину конфлікту з ТЦК у Львові

Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий розкрив нові подробиці конфлікту з працівниками територіального центру комплектування на Сихові. За його словами, все почалося з фейку про затримання 20-річного хлопця.

Про це Андрій Садовий розповів в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Конфлікт з ТЦК у Сихівському районі Львова

"Мені цікаво дослідити, яке інформаційне агентство, Telegram-канал чи який блогер першим подав інформацію, що затримали 20-річного хлопця. Тому що з того все почалося, люди почали цю інформацію перепощувати. І коли вже потім пішла інформація, що насправді затримали 30-річного хлопця, який був в розшуку, то це пройшло так собі — "на задньому плані", — пояснив Садовий.

На його думку, вирішальну роль у цій ситуації відіграла згуртованість людей, об’єднаних спільною метою боротьби. Мер також підкреслив, що правоохоронці діяли чітко та професійно, завдяки чому вдалося запобігти насильству.

Водночас декількох поліцейських було госпіталізовано, але їхньому життю нічого не загрожує. Крім того, отримав травми працівник ТЦК, але нічого непоправного не сталося.

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"Нічого доброго в тому немає. Якби в будь-якому місті масово почала розповсюджуватись інформація, що затримали 20-літнього юнака і треба його визволити, треба його захистити, я думаю, що реакція була б ідентична. Плюс кінець дня, хтось там з роботи прийшов, хтось там десь 50 грам по дорозі випив, тому що було багато і жінок, які сприйняли це персоніфіковано: "а якщо би це моя дитина…", — каже Садовий.

Крім того, до конфлікту втрутилися неповнолітні, які згодом зрозуміли свою помилку.

За словами мера, Міноборони та інші служби повинні приділяти більше уваги інформаційній політиці, а не віддавати все на відкуп Telegram-каналам, власники яких невідомі.

"Бо так виглядає, що вони працюють на нашого ворога, а не на нашу державу", — додав Садовий

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речницю Нацполіції Львівщини Аліну Подрейку, 8 липня у Львові стався конфлікт співробітників ТЦК з перехожими. Підставою стало затримання чоловіка 1996 року народження.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що напади на військових підривають довіру до захисників держави. У Генштабі кажуть, що будь-яке насильство щодо представників ТЦК є неприпустимим та завдає шкоди обороноздатності держави.

Згодом людей, які конфліктували зі співробітниками ТЦК, затримали. Зокрема, суд взяв під варту 23-річного чоловіка без права внесення застави. Крім того, обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень.