Землетрясение во Львовской области 26 июля: где произошло подземное сотрясение и что известно

Львов. Иллюстративное фото: prolviv.com

В воскресенье утром, 26 июля, во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Малиновка Львовского района. По классификации специалистов, землетрясение было едва ощутимым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Главного центра специального контроля.

Место, где произошло землетрясение во Львовской области 26 июля 2026 года. Карта: Главный центр специального контроля

Землетрясение во Львовской области 26 июля

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в 05:24 в воскресенье, 26 июля. Его магнитуда составила 2,8 по шкале Рихтера, а очаг находился на глубине 4 км.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Пустомытовской городской громады Львовского района недалеко от села Малиновка. Его координаты — 49,70° северной широты и 23,84° восточной долготы.

В Главном центре специального контроля отметили, что согласно классификации это землетрясение относится к категории едва ощутимых.

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Специалисты также обратились к жителям, которые могли ощутить подземные толчки, с просьбой сообщить об этом через специальную форму. Полученные данные будут использованы для уточнения энергетических параметров землетрясения и его дальнейшего научного анализа.

Скриншот сообщения Главного центра специального контроля/сайт

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