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Головна Львів У Львові тривають протести на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж

У Львові тривають протести на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 21:28
Фоторепортаж: у Львові відбулася акція на підтримку Михайла Федорова
Протестувальники у Львові. Фото: Новини.LIVE

У центрі Львова 26 липня відбулася мирна акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. На площі зібралися містяни, ветерани, військовослужбовці, волонтери та громадські активісти, які виступили проти його звільнення та закликали владу переглянути кадрове рішення.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Протести на підтримку Федорова у Львові

Учасники тримали державні прапори України та саморобні картонні плакати з гаслами на підтримку Федорова.

У Львові тривають протести на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Саме через використання картонних табличок такі акції в соцмережах отримали назву "картонні протести".

У Львові тривають протести на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Протестувальники наголошували, що виступають за збереження реформ у Міністерстві оборони, розвиток оборонних технологій, цифровізацію військової сфери та прозорість закупівель.

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Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Присутні скандували гасла на підтримку колишнього очільника Міноборони та закликали керівництво держави дослухатися до позиції суспільства.

У Львові тривають протести на підтримку Михайла Федорова: фоторепортаж - фото 4
Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в різних містах України почали проходити мирні акції на його підтримку. Їхні учасники вважають, що саме за його керівництва оборонне відомство активно впроваджувало цифрові рішення, розвивало технологічний напрям, масштабувало виробництво безпілотників та реформувало систему забезпечення війська.

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Михайло Федоров Львів протести
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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