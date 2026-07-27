Во Львове во время акции протеста задержали мужчину с ножом: комментарий полиции

Правоохранители на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львове во время акции протеста правоохранители задержали мужчину с ножом. По предварительным данным, он двигался в сторону выступающих, однако его вовремя остановили. Полиция установила личность задержанного и выясняет все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и полицию Львовской области.

Во Львове во время акции протеста задержали мужчину с ножом. Фото: Игорь Зинкевич/Telegram

Во Львове на акции протеста задержали мужчину с ножом

В понедельник, 27 июля, во время акции протеста на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове произошел инцидент с мужчиной, у которого при себе был нож. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, благодаря оперативным действиям правоохранителей его удалось задержать еще до того, как ситуация могла обостриться.

По предварительной информации, мужчина, возможно, намеревался напасть на участников акции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют мотивы его действий.

"Во Львове во время акции протеста правоохранители задержали мужчину с ножом. По предварительной информации, он, возможно, намеревался напасть на участников акции. Благодаря оперативным действиям полиции мужчину задержали.

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В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют мотивы его действий", — сообщил депутат.

Скриншот сообщения Зинкевича/Telegram

Что сообщили в полиции

В полиции Львовской области уточнили, что инцидент произошел около 21:00. По предварительным данным, мужчина с лицом, закрытым балаклавой, достал нож и начал двигаться в сторону спикеров акции. Его задержали сами участники мероприятия, после чего передали полицейским, находившимся неподалеку.

Задержание мужчины с ножом во Львове 27 июля 2026 года. Фото: Нацполиция

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции.

Правоохранители установили личность задержанного — им оказался 32-летний житель Новояворовска. С места происшествия изъяли нож.

Нож, изъятый у мужчины во время митинга во Львове. Фото: Нацполиция

В полиции также сообщили, что у мужчины имеются психические расстройства. В настоящее время решается вопрос о его помещении в специализированное учреждение.

Скриншот сообщения Полиции Львовской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во Львове продолжаются акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. В воскресенье, 26 июля, в центре города собрались горожане, ветераны, военные, волонтеры и активисты, призывающие пересмотреть решение о его увольнении. Участники выходят с государственными флагами и картонными плакатами, из-за чего такие митинги называют "картонными протестами".

Новини.LIVE также сообщали, что на Львовщине утром 26 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Малиновка Львовского района, а очаг располагался на глубине 4 км. По оценке специалистов, землетрясение было едва ощутимым.