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Главная Львов В ТЦК на Львовщине обнаружили мертвого военнослужащего: начато расследование

В ТЦК на Львовщине обнаружили мертвого военнослужащего: начато расследование

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 15:55
В Яворовском РТЦК во Львовской области скончался военнослужащий: ведется расследование
Сотрудник правоохранительных органов заполняет документы. Фото: пресс-служба Нацполиции

В служебном помещении первого отдела Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска обнаружили военнослужащего без признаков жизни. Правоохранители проводят следственные действия, а предварительно инцидент квалифицировали как самоубийство. Во Львовском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование.

Об этом сообщила группа по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего

"Сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни"— говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, которые проводят необходимые следственные действия. Предварительно происшествие квалифицировали как самоубийство, однако все обстоятельства смерти еще устанавливаются.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что по приказу начальника центра назначено специальное служебное расследование, которое проводит соответствующая комиссия.

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Другие подробности об обстоятельствах смерти военнослужащего пока не разглашаются.

Как писали Новини.LIVE, сегодня во Львовской области легковой автомобиль Skoda Octavia столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN на автодороге Дрогобыч — Довголука. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей, а полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

В ночь на 30 июля по Львову РФ нанесла ракетный удар. В ходе аварийно-спасательных работ удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок. Однако в результате удара погиб один человек, еще более 30 получили ранения.

Львов военные ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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