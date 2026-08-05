Жителей разрушенного РФ дома во Львове пустили забрать вещи из квартир

Разрушенный дом во Львове. Фото: Новини.LIVE

Жителям дома на улице Патона во Львове, который получил серьезные повреждения в результате российского удара, разрешили войти в свои квартиры, чтобы забрать одежду, документы и другие уцелевшие вещи. Люди продолжают выносить имущество, пока специалисты обследуют здание. В ближайшее время специальная комиссия должна определить, подлежит ли дом восстановлению или его придется демонтировать.

На месте трагедии также установили мемориальную табличку в память о 36-летнем Владимире Шандре, погибшем во время атаки, сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Памятная табличка во дворе дома. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Судьбу дома определит специальная комиссия

По словам жителей, доступ в квартиры предоставили на ограниченное время, чтобы они смогли вывезти самое необходимое. Некоторые семьи уже начали искать съемное жилье, поскольку вернуться в поврежденный дом пока невозможно. Окончательное решение о дальнейшей судьбе здания ожидается после обследования его технического состояния специалистами.

Иван, сын людей, которые жили в разрушенном доме. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

"Сейчас разбираем все это, потому что еще немного — и дом начнет рушиться. Родители жили здесь, работали, а в одну секунду ничего не осталось. Стараемся забрать все, что еще можно спасти", — рассказал сын живших в доме людей Иван.

Результат атаки РФ на Львов. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Жители дома во Львове надеются, что после завершения обследования им сообщат, будет ли дом восстановлен или его признают непригодным для дальнейшего проживания. До принятия окончательного решения люди продолжают вывозить вещи и искать временное жилье. Работы на месте продолжаются, а доступ в здание остается ограниченным из соображений безопасности.

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Жительница разрушенного дома во Львове. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что во Львове, как и в других городах Украины, снова прошел митинг в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

Также Новини.LIVE сообщали, какой будет погода во Львове в среду, 5 августа: до ухода жары еще очень далеко.

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