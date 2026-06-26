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Главная Львов Опасность пожара и жара до +35 °C: прогноз погоды во Львове на завтра

Опасность пожара и жара до +35 °C: прогноз погоды во Львове на завтра

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Дата публикации 26 июня 2026 15:07
Синоптики прогнозируют жару до +35 °C во Львове 27 июня
Люди прячутся от палящего солнца под зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 27 июня, во Львове и области ожидается жаркая погода без осадков. В регионе будет преобладать переменная облачность и сухая погода. Температура воздуха днём будет подниматься до +35 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии в понедельник, 22 июня.

Прогноз погоды во Львове на 27 июня

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу по Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 °C, днём — +30…+35 °C.

Во Львове ночью ожидается +14…+16 °C, днём — +32…+34 °C.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Пожарная опасность на Львовщине

В субботу, 27 июня, на территории Львовской области прогнозируется чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах в случае использования открытого огня. Жителей призывают соблюдать повышенную осторожность.

Пожежна небезпека у Львові
Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области 27 июня. Изображение: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Предупреждение о сильной жаре во Львовской области

По прогнозам синоптиков, 28–30 июня на Львовщине ожидается дальнейшее усиление жары из-за устойчивой антициклональной погоды и притока горячих воздушных масс из Европы.

Температура воздуха днём составит +35…+38 °C, местами до +40 °C. Объявлен III уровень опасности (красный).

Такие погодные условия могут повлиять на работу энергетических и коммунальных служб, а также затруднить движение транспорта и повседневную жизнь населения.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб водитель Volkswagen. Инцидент произошел 24 июня в Пустомытах во время попытки патрульных остановить автомобиль Audi Q5. По данным полиции, водителю также инкриминируют убийство собственной матери.

Новини.LIVE также писали, что на Львовщине раскрыли схему незаконных социальных выплат, из-за которой государству нанесен ущерб почти на 41 млн грн. По данным следствия, бывшие должностные лица Дрогобычской РГА вносили ложные данные о получателях помощи и незаконно оформляли выплаты. Трем фигуранткам уже сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Львов прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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