Синоптики прогнозують спеку до +35 °C у Львові 27 червня

Люди рятуються від пекучого сонця парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 27 червня, у Львові та області очікується спекотна погода без опадів. У регіоні переважатиме мінлива хмарність та сухі погодні умови. Температура повітря вдень підніматиметься до +35 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології у понеділок, 22 червня.

Прогноз погоди у Львові на 27 червня

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по Львівській області у суботу прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °C, удень — +30…+35 °C.

У Львові вночі очікується +14…+16 °C, удень — +32…+34 °C.

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Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Пожежна небезпека на Львівщині

У суботу, 27 червня, на території Львівської області прогнозують надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку.

Синоптики попереджають про високий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі відкритого вогню. Мешканців закликають дотримуватися підвищеної обережності.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині 27 червня. Зображення: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Попередження про сильну спеку на Львівщині

За прогнозами синоптиків, 28–30 червня, на Львівщині очікується подальше посилення спеки через стійку антициклональну погоду та надходження гарячих повітряних мас з Європи.

Температура повітря вдень становитиме +35…+38 °C, місцями до +40 °C. Оголошено III рівень небезпечності (червоний).

Такі погодні умови можуть вплинути на роботу енергетичних і комунальних служб, а також ускладнити рух транспорту та повсякденне життя населення.

Новини.LIVE інформували, що у Львові сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів, унаслідок якої загинув водій Volkswagen. Інцидент стався 24 червня в Пустомитах під час спроби патрульних зупинити автомобіль Audi Q5. За даними поліції, водієві також інкримінують вбивство власної матері.

Новини.LIVE також писали, що на Львівщині викрили схему незаконних соціальних виплат, через яку державі завдано збитків майже на 41 млн грн. За даними слідства, колишні посадовиці Дрогобицької РДА вносили неправдиві дані про отримувачів допомоги та незаконно оформлювали виплати. Трьом фігуранткам вже повідомили про підозру, досудове розслідування триває.