Видео

Отключение на Рождество — где во Львове не будет света 25 декабря

Отключение на Рождество — где во Львове не будет света 25 декабря

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 03:17
Большинство групп во Львове будут без электричества по 3,5 часа 25 декабря
Энергетик восстанавливает освещение. Иллюстративное фото: УНИАН

Энергетики Львовщины обнародовали расписание отключений света на сегодня. Большинство групп будут без электричества по 3,5 часа.

График предоставили во Львовоблэнерго.

Читайте также:

График отключений света во Львове в четверг

Отключение на Рождество — где во Львове не будет света 25 декабря - фото 1
График отключений света во Львове на 25 декабря. Фото: Скриншот

"Львовоблэнерго" сообщило график почасовых отключений на 25 декабря 2025 года. Ситуация напряженная, но контролируемая. Свет будут выключать в разное время суток, в зависимости от вашей группы.

Единственное исключение — группа 5.2, которая, согласно графику, будет со светом весь день.

Подробное расписание по группам:

Группа 1.1: Света нет с 06:30 до 10:00.
Группа 1.2: Света нет с 13:30 до 17:00.
Группа 2.1: Света нет с 08:00 до 10:00.
Группа 2.2: Света нет с 03:00 до 06:30.
Группа 3.1: Света нет с 10:00 до 13:30.
Группа 3.2: Света нет с 17:00 до 20:30.
Группа 4.1: Света нет с 10:00 до 13:30.
Группа 4.2: Света нет с 13:30 до 17:00.
Группа 5.1: Света нет с 20:30 до 00:00 (24:00).
Группа 5.2: Электроэнергия есть (отключений не планируется).
Группа 6.1: Света нет с 00:00 до 03:00.
Группа 6.2: Света нет с 17:00 до 20:00.

Энергетики просят потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется, чтобы избежать аварий на сетях.

Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.

Львов Укрэнерго энергетика свет графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
