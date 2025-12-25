Большинство групп во Львове будут без электричества по 3,5 часа 25 декабря

Отключение на Рождество — где во Львове не будет света 25 декабря
Энергетики Львовщины обнародовали расписание отключений света на сегодня. Большинство групп будут без электричества по 3,5 часа.
График предоставили во Львовоблэнерго.
График отключений света во Львове в четверг
"Львовоблэнерго" сообщило график почасовых отключений на 25 декабря 2025 года. Ситуация напряженная, но контролируемая. Свет будут выключать в разное время суток, в зависимости от вашей группы.
Единственное исключение — группа 5.2, которая, согласно графику, будет со светом весь день.
Подробное расписание по группам:
Группа 1.1: Света нет с 06:30 до 10:00.
Группа 1.2: Света нет с 13:30 до 17:00.
Группа 2.1: Света нет с 08:00 до 10:00.
Группа 2.2: Света нет с 03:00 до 06:30.
Группа 3.1: Света нет с 10:00 до 13:30.
Группа 3.2: Света нет с 17:00 до 20:30.
Группа 4.1: Света нет с 10:00 до 13:30.
Группа 4.2: Света нет с 13:30 до 17:00.
Группа 5.1: Света нет с 20:30 до 00:00 (24:00).
Группа 5.2: Электроэнергия есть (отключений не планируется).
Группа 6.1: Света нет с 00:00 до 03:00.
Группа 6.2: Света нет с 17:00 до 20:00.
Энергетики просят потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется, чтобы избежать аварий на сетях.
Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.
Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.
