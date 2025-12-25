Большинство групп во Львове будут без электричества по 3,5 часа 25 декабря

Энергетик восстанавливает освещение. Иллюстративное фото: УНИАН

Энергетики Львовщины обнародовали расписание отключений света на сегодня. Большинство групп будут без электричества по 3,5 часа.

График предоставили во Львовоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

График отключений света во Львове в четверг

График отключений света во Львове на 25 декабря. Фото: Скриншот

"Львовоблэнерго" сообщило график почасовых отключений на 25 декабря 2025 года. Ситуация напряженная, но контролируемая. Свет будут выключать в разное время суток, в зависимости от вашей группы.

Единственное исключение — группа 5.2, которая, согласно графику, будет со светом весь день.

Подробное расписание по группам:

Группа 1.1: Света нет с 06:30 до 10:00.

Группа 1.2: Света нет с 13:30 до 17:00.

Группа 2.1: Света нет с 08:00 до 10:00.

Группа 2.2: Света нет с 03:00 до 06:30.

Группа 3.1: Света нет с 10:00 до 13:30.

Группа 3.2: Света нет с 17:00 до 20:30.

Группа 4.1: Света нет с 10:00 до 13:30.

Группа 4.2: Света нет с 13:30 до 17:00.

Группа 5.1: Света нет с 20:30 до 00:00 (24:00).

Группа 5.2: Электроэнергия есть (отключений не планируется).

Группа 6.1: Света нет с 00:00 до 03:00.

Группа 6.2: Света нет с 17:00 до 20:00.

Энергетики просят потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется, чтобы избежать аварий на сетях.

Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.